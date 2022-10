Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii, acesti fauritori de hrana ai tarii, au reusit sa intoarca brazda tarii si sa smulga din rodul pamantului cele noua milioane de tone de grau si cele peste doua milioane de tone de floarea-soarelui, asigurand astfel necesarul de consum al Romaniei si excedent pentru export, a declarat, miercuri,…

- ”Asa cum ati vazut deja, PSD a pus in centrul programului sau de guvernare politicile dedicate agriculturii si dezvoltarii rurale, sprijinirii fermierilor si sustinerii productiei romanesti. In viziunea noastra, sprijin pentru productia romaneasca a insemnat sprijin pentru investitii, plati la timp…

- Senatorul PNL de Argeș, Danuț Bica, s-a adresat ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in ceea ce privește proiectele de investiții pentru extinderea infrastructurii de irigații la nivelul județului Argeș. Parlamentarul a spus ca „o componenta importanta a economiei județului Argeș…

- Producatori romani din toate domeniile au discutat, luni, cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, si cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflati intr-o vizita la Targul organizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu ocazia Zilei nationale a produselor agro-alimentare…

- Doi oficiali romani de rang inalt, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, fac, impreuna, o vizita in Japonia. Marcel Ciolacu este președinte PSD și al Camerei Deputaților iar Nicolae Ciuca este președinte PNL și prim-ministru. Inclusiv aceasta vizita comuna vine sa confirme bunele relații personale dintre…

- Centrul Constantin Brancuși a fost inaugurat, joi seara, la Craiova, la Muzeul de Arta, in prezența mai multor oficialitați. La eveniment au luat cuvantul președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, Mitropolitul Olteniei, IPS Irineu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, președintele CJ Dolj,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca plafonarea preturilor la alimente ar afecta producatorii, dar sustine ca nu exista motive pentru alte scumpiri in perioada urmatoare, potrivit Agerpres. „Trebuie sa avem in vedere faptul ca, in momentul unei plafonari a unor preturi,…

- Toata suprafata agricola a tarii va fi protejata de seceta pana in 2027 prin realizarea de sisteme de irigatii, insa vor exista si investitii in sisteme de prevenire a caderilor de grindina, a declarat vineri, la Arad, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Fii la curent cu…