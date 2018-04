Peste 40.000 de turisti sunt asteptati de 1 mai pe litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 000 de turisti sunt asteptati in minivacanta de 1 Mai 2018 pe litoralul romanesc, iar cei mai multi vor alege statiunile Mamaia, Vama Veche si Mamaia Nord-Navodari, se arata intr-un comunicat al Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT). ‘Nu vom avea cifre oficiale,…

- Evenimentul va avea loc la Constanța, iar orgaizatorii au anunțat ca inscrierile au fost deschise ziele acestea. In perioada 11-12 mai, hotelul Del Mar din Constanța va gazdui o conferința regionala avand ca tema o problema grava de mare actualitate, atat in Romania cat și la nivel mondial. Denumita…

- Levente Polgar, maratonistul aiudean care a luat startul in competitia Arctic Ultra 6633 a fost obligat de medici sa abandoneze cursa dupa ce a parcurs 108 km. El a oferit detalii privind motivele organizatorilor de a-l opri, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare: ”Salutari, in scurt, ultra…

- Prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie la nivel mondial, ultramaratonistul aiudean Polgar Levente pleaca astazi spre Cercul Polar cu convingerea ca va termina cursa desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre minus…

- Daca as fi ministrul Turismului, l-as convinge pe ministrul Educatiei sa introduca obligativitatea de a fi organizate excursii cu destinatii interne pentru elevi, ca sa isi cunoasca mai intai tara, istoria si geografia, mai apoi tari precum Spania, Italia sau Franta, a declarat pentru AGERPRES, Corina…

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- Curtea de Arbitraj de la Paris a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu Chevron, compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Cosinesti, Vama Veche si Adamclisi.