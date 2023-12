Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican Tommy Tuberville a anuntat marti, 5 decembrie, ca isi ridica obiecțiile asupra sutelor de nominalizari de responsabili militari americani, pe care le-a blocat timp de mai multe luni de zile pentru a protesta fata de politica Pentagonului privind avortul, informeaza Agerpres preluand…

- Israel vs. Hamas – Cel mai rau scenariu e confirmat de Pentagon: 'Avem dreptul sa ne aparam și nu vom ezita sa facem acest lucru!'Armata SUA este pregatita sa acționeze daca apar noi participanți la conflictul dintre Israel și Hamas, a declarat duminica șeful Pentagonului, Lloyd Austin.„Daca vreo…

- Armata americana a selectat aproximativ 2.000 de soldati pentru a se pregati pentru o eventuala desfasurare in sprijinul Israelului, relateaza The Wall Street Journal (WSJ) si The Associated Press (AP), care citeaza, sub rezerva anonimatului, oficiali americani, potrivit news.ro.Pentagonul a trimis…

- Armata israeliana a anuntat ca sase responsabili de rang inalt ai Hamas au fost ucisi pana acum in atacurile sale asupra Fasiei Gaza, informeaza luni DPA.Printre cei ucisi se numara atat membri ai aripii politice, cat si militare a miscarii islamiste palestiniene Hamas, care conduce Gaza, a precizat…

- Armata americana a declarat ca ar avea nevoie de aprobarea de catre Congres a unei finantari suplimentare pentru a se asigura ca planurile Pentagonului de productie si achizitie de munitii pot satisface simultan nevoile Israelului si ale Ucrainei.Christine Wormuth, secretarul armatei americane, a facut…

- Armata americana a declarat luni ca ar avea nevoie de aprobarea de catre Congres a unei finantari suplimentare pentru a se asigura ca planurile Pentagonului de productie si achizitie de munitii pot satisface simultan nevoile Israelului si ale Ucrainei, relateaza Reuters.

- Șeful departamentului financiar al Pentagonului, Michael McCord a avertizat Congresul SUA ca reducerea fondurilor destinate Ucrainei ar putea provoca intarzieri in furnizarea de sisteme „critice” de armament catre armata ucraineana, informeaza Associated Press, preluata de Kyiv Post. McCord a declarat…

- Guvernul simplifica procesul de acordare a ajutorului material unic anual pentru insanatoșirea persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Centrala nucleara de la Cernobil, precum și a ajutorului anual pentru intremarea colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care au devenit…