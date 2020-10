Peste 40 de decese raportate în urma furtunilor din Vietnam şi Cambodgia Cel putin 46 de persoane si-au pierdut viata in timpul furtunilor si inundatiilor care s-au abatut asupra Vietnamului si Cambodgiei, tari invecinate, au precizat miercuri autoritatile din cele doua state, potrivit DPA.



Autoritatile vietnameze au anuntat miercuri decesul altor 12 persoane in urma inundatiilor, bilantul total al victimelor pe teritoriul tarii ajungand la 36.



Printre decedati, se numara 30 de persoane care au fost luate de ape, trei care s-au inecat in mare si alte trei care s-au electrocutat in timp ce faceau curatenie, au precizat autoritatile locale.

