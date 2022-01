Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit INSP; in saptamana 3 - 9 ianuarie au fost confirmate 203 cazuri cu varianta Omicron. Pana la data de…

- Alte 706 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 104 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 43 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Ucraina, 6-Italia, 5-Franța, 4-Irlanda, 4-Romania, 4-EAU, 4-Germania, 2-Spania,…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea Oxford din Marea Britanie a analizat meciurile de fotbal din 11 țari europene din ultimii 26 de ani și a concluzionat ca rezultatele lor au devenit foarte ușor de prezis. Banii sunt principala cauza, spun ei, in studiul publicat saptamana trecuta in revista…

- Lituania s-a oferit sa dea 1.000 de euro pentru migranți pentru a se intoarce in țarile lor de origine. Ministerul de Interne al Lituaniei a triplat plațile catre aceștia pentru a garanta ca nu se vor confrunta cu o criza . Ministerul de Interne al Lituaniei a triplat plațile oferite migranților ilegali…

- 20 de state, inclusiv Romania, au semnat o scrisoare comuna adresata guvernului taliban din Afganistan prin care iși manifesta ingrijorarea privind dispariția unor foști membri ai forțelor de securitate afgane, in ciuda amnistiei declarate de talibani, transmite Departamentul de Stat al SUA. „Suntem…

- Afganistanul se afla in pragul unei catastrofe umanitare, asta in timp ce, potrivit Bancii Mondiale, țara are rezerve valutare de aproximativ 10 miliarde de dolari blocate in strainatate, mai ales in SUA și Europa. Shah Mehrabi, un membru al consiliului de administrație al Bancii Centrale Afgane, a…

- Rusia a condamnat duminica o decizie a SUA de a-i include pe cetatenii rusi care doresc obtinerea unei vize în Statele Unite pe o lista a „nationalitatilor fara adapost”, asa-numita „Homeless Nationalities”, care pot solicita vize în terte tari.Aceasta decizie…