Peste 330.000 de persoane vaccinate în weekend. Castelul Bran a oferit vaccinări „de neuitat” Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-COVID-19 a anunțat ca, in weekend-ul ce tocmai a trecut, au fost vaccinate peste 330.000 de persoane. „Romania se vaccineaza! Peste 330.000 de persoane s-au vaccinat in 3 zile! A fost un weekend minunat in care am demonstrat ca doar impreuna putem invinge pandemia care ne-a schimbat modul de viața. Un efort comun de o mare amploare care a pornit de la Timișoara, primul Maraton al Vaccinarii impotriva COVID-19, și care s-a multiplicat in aproape toata țara”, a scris CNCAV, luni, pe Facebook. Au fost organizate centre de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

