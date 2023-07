Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul echipei FCSB, George Becali, a anuntat ca va merge duminica pe Calea Victoriei, cu preoti, sa sfinteasca traseul pe care se va desfasura marsul Bucharest Pride. „Nu ne putem opune. Ce putem face noi? Cand ei fac un mars, nu protestam, ca ei sunt liberi sa faca ce vor. Si noi suntem liberi…

- Marsul Bucharest Pride de anul acesta este despre familii si va fi „mai politic ca oricand”, a afirmat presedintele ACCEPT, Florin Buhuceanu. El a participat la un eveniment organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti, inainte de Bucharest Pride – marsul care sustine comunitatea LGBTQI+ si drepturile…

- Marșul Bucharest Pride va avea loc sambata, 29 iulie, iar participanții vor merge pe traseul Calea Victoriei – Pod Națiunile Unite – Bd. Națiunile Unite – traversare Bd. Libertații – alveola Parc Izvor – Parc Izvor.

- De 18 ani, Bucharest Pride coloreaza strazile capitalei in culorile iubirii. Ediția din 2023 are loc in perioada 21-29 iulie și propune o paleta diversa de evenimente, organizate atat indoor, in salile de teatru și cinema, in galeriile de arta și cluburile din capitala, cat și outdoor, in Parcul Izvor,…

- O femeie de 48 de ani a fost amendata cu 12.000 de lei marți de polițiștii din Caraș-Severin dupa ce a abandonat pe strada o pisica ranita, informeaza Mediafax.Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Caraș-Severin au fost sesizați marți cu privire la faptul ca o pisica ranita…

- Pentru prima data in istoria Festivalul Internațional de Teatru de Strada B-FIT! in the Street, raul Dambovita a devenit, sambata, 1 iulie, scena unui spectacol nocturn pe apa.De la ora 21.30 a fost programat spectacolul DriFt, al companiei franceze Ilotopie. Reprezentația a putut fi urmarita de pe…

- "De astazi, accesul autovehiculelor cu masa maxima admisa mai mare de 3,5 tone in zona Pietei Unirii este interzis. Politistii locali din cadrul DGPLCMB actioneaza, alaturi de alte autoritati abilitate, la respectarea de catre conducatorii auto a restrictiilor impuse", transmite Politia Locala a Municipiului…