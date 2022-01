Peste 2.500 de zboruri anulate în SUA din cauza unei furtuni și a temerilor legate de varianta Omicron Îmbarcarea într-un avion a fost o cursa cu obstacole în Statele Unite, duminica, în plina perioada de revenire dupa vacantele de Craciun și Anul Nou, cu peste 2.500 de zboruri anulate ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile si a perturbarilor asociate variantei Omicron a coronavirusului, informeaza CBS News și Agerpres.



Statele Unite au fost traversate începând de sâmbata de furtuna de iarna Frida, iar în jurul orei locale 19:30 (00:30 GMT) au fost anulate 2.599 de zboruri interne, cu plecare sau sosire în Statele Unite,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imbarcarea intr-un avion a fost o cursa cu obstacole in Statele Unite, duminica, in plina perioada de revenire dupa vacantele de Craciun și Anul Nou, cu peste 2.500 de zboruri anulate ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile si a perturbarilor asociate variantei Omicron a coronavirusului,…

- Transportul aerian a fost perturbat puternic in SUA, sambata. Mii se zboruri au fost anulate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a coronavirusului, relateaza AFP, citat de news.ro . Au fost anulate 2.725 de zboruri, mai mult de jumatate din cele 4.618 anulate sambata la nivel mondial.…

- Mai mult de 2.500 de zboruri au fost anulate sambata in Statele Unite. Transportul aerian a ramas foarte afectat in urma vremii nefavorabile din mai multe regiuni ale tarii, dar și a perturbarilor de pe glob din cauza exploziei cazurilor cu noua varianta Omicron, scrie AFP, citata de Agerpres.La inceputul…

- Mii de zboruri au fost anulate in ultimele zile, in contextul in care cazurile de Covid au crescut in intreaga lume. Marți, alte 2.200 de zboruri au fost anulate, dintre care aproape 700 in interiorul, spre sau dinspre Statele Unite, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware, citat de CNN.

- Aproape 6.000 de zboruri au fost anulate de companii aeriene, in acest weekend, iar alte mii au inregistrat intarzieri, din cauza temerilor legate de raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, relateaza AFP. Potrivit site-ului Flightaware, citat de AFP, in seara Craciunului se inregistrau peste…

- Companiile aeriene comerciale din intreaga lume au anulat peste 4.500 de zboruri in weekendul de Craciun. Acest lucru a fost cauzat de un val tot mai mare de infectii cu COVID-19 ale variantei Omicron.

- Companiile aeriene au fost nevoite sa anuleze peste 2.000 de zboruri in intreaga lume, dintre care aproape un sfert in Statele Unite, mai ales din cauza variantei Omicron a COVID-19, relateaza AFP. Potrivit site-ului Flightaware, vineri la ora 15:40 GMT cel putin 2.116 de zboruri erau anulate, dintre…

- Companiile aeriene au fost nevoite sa anuleze peste 2.000 de zboruri in intreaga lume, dintre care aproape un sfert in Statele Unite, mai ales din cauza variantei Omicron a COVID-19, relateaza AFP. Potrivit site-ului Flightaware, vineri la ora 15:40 GMT cel putin 2.116 de zboruri erau anulate,…