Peste 250 de incendii ard pe teritoriul Rusiei Peste 250 de incendii ardeau sambata pe teritoriul Rusiei, distrugand mai mult de 3 milioane de hectare de teren, au raportat autoritatile din aceasta tara, potrivit DPA. Operatiunile de stingere a incendiilor erau in curs de desfasurare in 180 de zone afectate, acoperind o suprafata de circa 1,3 milioane de hectare, a precizat Autoritatea pentru protectia padurilor Avialesoochrana. Incendiile sunt deosebit de violente in Republica Saha, sau Iacutia, din nord-estul Rusiei, unde a fost declarata starea de urgenta. In total, a fost solicitata starea de urgenta in opt regiuni. In Iacutia, flacarile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

