Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 414 locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Dambovița, dupa cum transmite Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Pentru persoanele calificate in diverse meserii sunt disponibile 318 joburi, iar pentru persoanele necalificate sunt disponibile 46 de locuri.…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 187 oferte in județ și 82 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- In evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj sunt disponibile 1502 locuri de munca. Din cele 1502 locuri de munca vacante, 31 sunt destinate persoanelor cu studii superioare: asistent comercial, consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala, director adjunct…

- Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de munca vacante, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare sunt disponibile 195 locuri de munca. Dintre acestea:- locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare ( analist calitate,…

- Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de munca vacante, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare sunt disponibile 195 locuri de munca. Dintre acestea:- locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare (analist calitate,…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 225 oferte in județ și 96 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 263 oferte in județ și 241 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita-Nasaud a organizat astazi Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi. 34 de agenți economici au oferit 439 de locuri de munca. Au participat 164 de absolvenți, dintre care doar 37 au fost și selectați pentru incadrarea in munca, a transmis Otilia…