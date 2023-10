Stiri pe aceeasi tema

- "New York alaturi de Gaza" si "Israelul se duce in iad": cateva sute de manifestanti pro-palestinieni, foarte ostili Israelului, s-au adunat luni in inima Manhattanului, cerand Statelor Unite sa inceteze ajutor acordat aliatului lor din Orientul Mijlociu, transmite AFP, citat de Agerpres.Pentru a…

- Uniunea Europeana a suspendat toate platile ajutorului sau pentru dezvoltare catre palestinieni si a decis sa isi reevalueze toate programele in derulare, a anuntat luni comisarul european Oliver Varhelyi, potrivit AFP. „Toate platile au fost suspendate imediat, toate proiectele revizuite, toate bugetele…

- Austria face o gafa colosala in criza razboiului din IsraelAustraia isi suspenda ajutorul acordat palestinienilor, in valoare totala de 19 milioane de euro, ca reactie fata de atacul sangeros al grupului islamist Hamas asupra Israelului, a declarat luni ministrul austriac de Externe Alexander Schallenberg,…

- Opt sute de ținte Hamas au fost lovite in Gaza, sute de luptatori Hamas fiind uciși, a anunțat un purtator de cuvant al armatei israeliene, potrivit Reuters. Alte zeci de persoane au fost capturate, a adaugat purtatorul de cuvant, scrie Mediafax.Peste 600 de persoane au fost ucise in Israel de cand…

- Cel puțin 22 de israelieni au fost uciși in urma atacurilor care au implicat cateva mii de rachete și luptatori palestieni care au ajuns pe teritoriul Israelului. Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca cel putin 545 de persoane au fost ranite in atacurile gruparii teroriste Hamas, relateaza agenția…

- Sunt scene sangeroase in Israel, dupa un atac surpriza declanșat azi de teroriștii palestinieni ai Hamas. Au fost lansate, intr-o singura dimineața, peste 5.000 de rachete in direcția Israelului, iar atacurile continua și la aceasta ora.

- Doi civili israelieni au fost ucisi sambata in timpul unui atac care a avut loc intr-un sat palestinian din Cisiordania ocupata, pe fondul exploziei de violente intre palestinieni si israelieni, inregistrata de la inceputul anului, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Atacul…

- Armata israeliana a declarat ca a impușcat mortal, marți, trei presupuși atacatori palestinieni in nordul Cisiordaniei ocupate. Este cea mai recenta varsare de sange in una dintre cele mai violente zone ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani.Forțele de securitate israeliene au declarat…