Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200.000 de rezerviști ruși au fost incorporați in doua saptamani, dupa semnarea ordinului de mobilizare parțiala de catre Vladimir Putin, anunța ministrul Apararii. Serghei Șoigu, scrie AFP.

- Primii soldați chemați de Rusia dupa mobilizarea parțiala au ajuns in baze militare, fara a trece prin antrenamente, și urmeaza sa fie trimiși pe frontul din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuza Rusia ca are un plan ascuns cu mobilizarea parțiala decretata in urma cu cateva zile:…

- In imagini se vede cum mai mulți barbați se iau la bataie in timp ce țipa unii la alții. Mai mult, conform celui care a publicat imaginile, soldații erau sub influența alcoolului. In Russia\"s Yuzhno-Kurilsk, drunken mobilised would-be soldiers are already fighting each other. Morale through the roof.…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 210. Vladimir Putin a anunțaat, intr-un discurs televizat, mobilizarea parțiala in contextul conflictului din Ucraina. Intr-un clip inregistrat, liderul de la Kremlin a spus ca țarile occidentale incearca sa “blocheze” independența și dezvoltarea și ca au facut din poporul…

- Gennadi Ziuganov, secretarul general al Partidului Comunist, a afirmat la scurt timp dupa anunțarea mobilizarii parțiale ca tineri chemați la arme ar trebui sa treaca printr-o perioada de instrucție de 2 saptamani, dupa care pot fi trimiși pe front. "Ar fi suficient", a afirmat Ziuganov.Mesajul sau…

- In evaluarea razboiului de luni dimineața, ministrul britanic al Apararii a transmis ca ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, este acum marginalizat de președintele rus Vladimir Putin, care este informat direct de comandanții care sunt implicați in razboiul din Ucraina.

- Ministrul rus al apararii cere trupelor sa intensifice actiunile in Donbas Arhiva foto: Alex Buzica. Corespondentul RRA, Alexandru Beleavski, a transmis detalii privind posibila agenda a Moscovei în comunicare publica. Alexandru Beleavski: Operatiunea militara…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a ordonat generalilor sa acorde prioritate distrugerii rachetelor cu raza lunga de acțiune și a artileriei ucrainene, dupa ce armele occidentale au fost folosite pentru a lovi liniile de aprovizionare rusești. La aproape cinci luni dupa ce președintele Vladimir…