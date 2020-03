Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de polițiști din țara nu au echipamente de protecție și risca sa se infecteze cu noul coronavirus. Liderul de sindicat Dumitru Coarna susține ca cei mai afectați sunt agentii care fac filtre in zonele rurale sau in orașele mici.

- Daca pana acum alesii tai vorbeau de protejarea medicilor din spitale, acum promit si protectie pentru medicii de familie si din ambulatoriu. Ludovic Orban a anuntat ca acestia vor primi echipamente de protectie si dezinfectanti, pentru a lupta impotriva noului coronavirus. Premierul a discutat in aceasta…

- Polițiștii au facut joi percheziții la persoane care au vandut ilegal materiale sanitare vitale in criza coronavirus, precum manuși chirurgicale, maști sanitare și produse dezinfectante. Potrivit Poliției Capitalei, au fost puse in aplicare trei mandate de percheziție in București și in județul Ilfov,…

- Ministrul Muncii a participat, marți, la ședința Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social cu un echipament special de protecție impotriva coronavirus. Violeta Alexandru a purtat ecran de protecție faciala, masca și manuși.https://www.youtube.com/watch?v=UUCFxznAcsY&feature=emb_titleVioleta…

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- Dupa ce a suspendat livrarea pensiilor catre persoanele aflate in carantina și izolare din cauza coronavirusului, Poșta Romana a anunțat, joi, ca distribuirea prestațiilor sociale va fi reluata și facuta de catre poștași dotați cu echipament, masti, manusi si ochelari de protectie. Totodata, potrivit…

- Emmanuel Macron a anunțat marți ca statul francez rechiziționeaza "toate stocurile și producția de maști de protecție" pentru a le distribui personalului medical și persoanelor infectat de noul coronavirus, scrie AFP."Rechiziționam toate stocurile și producția de maști de protecție.…

- Politistii de frontiera care efectueaza controlul persoanelor la intrarea si la iesirea din tara au fost dotati cu masti de protectie, substante dezinfectante si manusi. Potrivit purtatorului de cuvant al ITPF Giurgiu, Alina Cocoru, cetatenii care vin in tara din zonele afectate de imbolnaviri cu coronavirus…