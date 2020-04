Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului rus va primi "dreptul de a implementa un regim de inalta alerta pentru intregul teritoriu al Rusiei sau pentru o parte din acest teritoriu", conform unei declaratii a legislativului. Rusia a depașit cifra de 2.000 de infectari și se pregatește de o escaladare a situației COVID-19. Numarul…

- Numarul total al infectarilor este de 658 de persoane, dintre care peste 400 la Moscova. Președintele Putin și-a anulat deplasarea la Sankt Petersburg și se va adresa in orele urmatoare populației in legatura cu situația coronavirusului.De astazi, la Moscova sunt inchise salile de cinema, cluburile,…

- Numarul de cazuri de infectie a crescut in ultimele zile in Rusia, dar chiar si asa, a ajuns marti la doar 438, fiind un numar foarte mic pentru o tara cu o populatie de 146 de milioane de oameni. De exemplu, Luxembrug are confirmate deja 700 de cazuri, la o populatie de numai 628.000 de oameni. Autoritatile…

- Rusia are raportate doar 34 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dar doreste sa tina situatia sub control si sa nu fie luata pe nepregatite in cazul in care epidemia va lua amploare. In acest sens, municipalitatea Moscovei a aprobat deblocarea a peste 100 de milioane de euro pentru construirea…

- Cel puțin 66 de oameni au murit din cauza coronavirusului și peste 1.500 au fost infectați in Iran in doar doua saptamani, o situație dramatica, ce a zdruncinat increderea populației in autoritați, scrie Financial Times. Marți, Teheranul a cerut Rusiei, și altor țari, ajutor in lupta cu epidemia.Zeci…

- O instanta din Sankt Petersburg a dispus luni spitalizarea fortata a tinerei din Rusia care a fugit din spital deși medicii hotarâsera sa o țina în carantina timp de doua saptamâni din cauza unei sederi în China în plina epidemie provocata de noul coronavirus, potrivit…

- O femeie din Rusia care a evadat dintr-un spital in care fusese plasata in carantina in urma unei vacante petrecute in China a fost somata sa se prezinte in instanta si risca sa fie din nou spitalizata, au anuntat vineri autoritati judiciare din aceasta tara, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Alla…

- Autoritatile din Rusia au confirmat, vineri, doua cazuri de infectare cu noul virus gripal din China, informeaza agentia de presa Tass, potrivit Mediafax.Cei doi pacienti sunt cetateni chinezi, a declarat vicepremierul rus Tatiana Golikova. Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA…