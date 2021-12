Peste 20 de obiective istorice au fost restaurate în acest an Cu sprijinul autoritaților locale și prin implicarea unor persoane și instituții private, Ateneul Național din Iași a reușit, pe parcursul acestui an, sa restaureze peste 20 de morminte – monument istoric sau de arhitectura, unde iși duc somnul de veci peste 70 de personalitați ale romanilor. Astazi a avut loc la bustul lui Scarlat Pastia, primar al Iașului și ctitor al lacașului de odihna veșnica, ceremonia de inchidere a primei ediții a proiectului „Cimitirul Eternitatea | Monument istoric – Muzeu in aer liber. 145 de ani de la inființare”, desfașurat pe parcursul anului 2021. In cursul anului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stații de autobuz cu iluminare led și panouri fotovoltaice, la Sebeș. Valoarea investiției Doua stații de autobuz moderne, dotate cu panouri fotovoltaice, iluminare led și panouri publicitare, urmeaza sa fie amplasate in curand pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Sebeș. Serviciul de Administrarea…

- Programul municipalitații de imbunatațire a infrastructurii sportive din unitațile școlare continua prin modernizarea a inca 21 de terenuri de sport. In acest scop, in cursul acestei saptamani primarul Mihai Chirica a semnat cu Adru Solution SRL un contract in valoare de 10.299.607,78 lei, fara TVA…

- Hoții au furat cantitați importante de motorina din baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Prejudiciul reclamat de SUA este de aproximativ 2 milioane de dolari, relateaza Mediafax. Miercuri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura…

- Primaria Sebeș anunța ca circulația rutiera la intersecția a doua strazi din oraș este inchisa. Care este motivul Sambata, 13 noiembrie 2021, la Sebeș, intre orele 07.00-17.00, va fi inchisa circulația rutiera la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu Augustin Bena. Inchiderea circulației, potrivit…

- La biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Rotunda a fost sfințit un Monument al Eroilor Neamului. Evenimentul a avut loc duminica, dupa Sfanta Liturghie oficiata de Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților. Sfanta Liturghie a fost oficiata…

- Romania urmeaza sa deschida traficului primii kilometri adevarați de drum expres, conform normativelor, odata cu Tronsonul 2 (circa 40 km) din Drumul Expres DX12 Craiova – Pitești, dar in loc ca șoferii sa circule cu 120 km/h pe noua șosea asemanatoare la profil cu o autostrada, constructorul instaleaza…

- Romania vrea sa combata caderile de grindina și sa stimuleze precipitațiile cu ajutorul aviației, o metoda folosita cu succes in intreaga lume. Un proiect ambițios care presupune, insa, și costuri pe masura, pentru ca ar fi nevoie de opt avioane pentru a acoperi o suprafața de cinci milioane hectare…

- Municipiul Constanta nu a depasi astazi, 4 octombrie, incidenta de sase cazuri la mia de locuitori. Astazi, conform informarii, la Constanta era o incidenta de 5,91 infectari la mia de locuitoriMai jos redam ce masuri vor fi luate, odata ce va avea loc sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de…