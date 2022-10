Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au oprit peste 180 de barbati care incercau sa treaca granita in Georgia pentru a scapa de mobilizarea ordonata recent de presedintele Vladimir Putin, a informat duminica agentia de presa Interfax, informeaza dpa. Barbatii au primit o instiintare direct la punctul de trecere a frontierei…

- Rusia nu mai elibereaza pasapoarte persoanelor mobilizate in armata, a anuntat joi guvernul de la Moscova, citat de AFP și News.ro. „Daca un cetatean a fost chemat sa efectueze serviciul militar sau daca a primit o convocare (la incorporare), nu i se va elibera pasaport interntaional”, a anuntat pe…

- Barbaților aflați la varsta de mobilizare li se va interzice sa paraseasca Rusia dupa „referendumuri”, a anunțat presa rusa, citand interlocutori de la putere. Potrivit primei surse, cea mai probabila data pentru interdicție este 28 septembrie. O a doua sursa, de asemenea apropiata de AP, spune ca acest…

- Potrivit legii semnate de președintele rus Vladimir Putin, care a fost publicata pe portalul oficial de stat de informații juridice, strainii care servesc in armata rusa pot acum sa solicite cetațenia fara a prezenta un permis de ședere, așa cum se solicita anterior, informeaza CNN . Conform modificarilor…

- Autoritatile ruse recunosc sambata un aflux ”important” de masini catre Georgia, in toiul unei mobilizari decretate de presedintele rus Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, in contextul in care un singur post de frontiera a inregistrat aproximativ 2.300 de vehicule, relateaza AFP, conform…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca anumite categorii de cetațeni care lucreaza in domeniul IT, al informației și comunicațiilor, in mass-media, in organizațiile care asigura stabilitatea sistemului național de plați și in infrastructura pieței financiare nu vor fi implicate in mobilizarea parțiala.„Pentru…

- Federația Rusa nu a intreprins inca acțiuni serioase in timpul operațiunii speciale din Ucraina și nu refuza discuțiile de pace, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, in cadrul unei intalniri cu liderii fracțiunilor din Duma de Stat, informeaza Interfax.ru . „Astazi auzim ca vor sa ne invinga…