Stiri pe aceeasi tema

- Mii de incendii de vegetatie erau active joi in Argentina, cuprinzand peste 175.000 de hectare de padure si zone mlastinoase, potrivit DPA.Cele mai multe dintre incendii s-au produs in Parana Delta, la nord-vest de Buenos Aires, precum si in provinciile Cordoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucuman…

- Manifestații de amploare au avut loc, ieri, la Buenos Aires și in alte orașe din Argentina impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus, transmite...

- Mii de argentinieni au manifestat, luni, la Buenos Aires si in alte orase, impotriva restrictiilor impuse de Guvern pentru a opri raspandirea noului coronavirus, in contextul in care Argentina se confrunta cu o crestere puternica a contaminarilor.

- Argentina va prelungi starea de carantina impusa din cauza coronavirusului in si in jurul capitalei Buenos Aires pana la 16 august, a anuntat vineri presedintele tarii, Alberto Fernandez, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Masura, care a fost cea mai stricta in capitala, urma sa expire duminica.…

- Aproape trei miliarde de animale au murit sau au fost ranite, in 2019 și 2020, in incendiile de vegetație din Australia, potrivit oamenilor de știința, citați de BBC. WWF estimeaza ca numarul animalelor ucise se ridica la 1,25 miliarde, doar in statele New South Wales și Victoria. Bilanțul total include,…

- Vasul de pescuit Etchizen Maru a revenit in port dupa ce unii dintre pasagerii sai au prezentat simptome tipice de COVID-19, a anuntat Ministerul Sanatatii al provinciei argentiniene Tierra del Fuego (sud), indicand ca 57 de marinari, din totalul de 61 de membri ai echipajului, au fost diagnosticati…

- Guvernul indonezian a indus in mod artificial ploi inaintea sezonului secetos pentru a preveni incendiile de vegetație, care, in 2019, au distrus mii de hectare de padure și terenuri, potrivit The Guardian, scrie digi24.

