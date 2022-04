Peste 1.700 de noi cazuri de Covid și 9 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.709 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 275 mai puține fața de ziua anterioara. 177 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 178 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.