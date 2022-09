Stiri pe aceeasi tema

- Yeman Crippa, Yemaneberhan pe numele intreg, este campionul de aur la 10.000 de metri al celei de-a 25-a ediții a Campionatului European de Atletism, desfașurat intre 15 și 21 august, la Munchen. Campionatul European de Atletism a facut parte din cea de-a II-a ediție a Campionatelor Europene Polisportive.…

- Soția lui Dan Petrescu, Adriana, s-a relaxat saptamana aceasta in doua destinații europene la moda: Barcelona și Milano. Partenera antrenorului de la CFR a postat imagini de senzație din Spania și Italia. Cel mai mult a atras atenția outfitul de la ședința foto din Piața Domului din Milano. Bustiera…

- Sfarșit cumplit pentru un șofer roman de TIR, in Italia. Florian Stanciuț, in varsta de 48 de ani, a murit carbonizat la Nichelino, pe șoseaua de centura, dupa ce camionul frigorific pe care il conducea s-a rasturnat și a luat foc. Accidentul s-a produs la intersecția Stupinigi, direcția nord Milano…

- Traficantul de droguri Rocco Morabito a ajuns, miercuri, in Italia, dupa ce a fost extradat din Brazilia pentru a executa o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, relateaza Reuters. Supranumit "regele cocainei din Milano", Morabito a fost retinut anul trecut, dupa doua decenii de cand fusese dat in urmarire.

- Dupa ce a impresionat, luna trecuta, la Milano (Italia), in cadrul evenimentului „Basketball Without Borders” organizat de NBA in parteneriat cu FIBA, tanara Mihaela Panait, una dintre cele mai talentate baschetbaliste romance ale generatiei 2005, a primit invitatia de a participa la prima editie a…

- Orasele italiene Verona si Pisa vor restrictiona consumul de apa curenta din cauza celei mai grave secete inregistrate in ultimele decenii in Italia, au anunțat oficialii locali sambata, relateaza Dpa, citata de Agerpres . Masurile vor fi valabile pana pe 31 august, iar nerespectarea lor poate duce…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, nu va fi extradat din Italia. Avocatul lui Mario a declarat ca judecatorii din peninsula au respins mandatele europene de arestare, conform Digi24. Avocatul lui Mario Iorgulescu spune ca judecatorii de la Curtea de Apel…

