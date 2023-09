Stiri pe aceeasi tema

- Numar impresionant de vizitatori la Baile Sarate de la Ocna Mureș, de la deschidere. Primar: baza se intreține singura Un numar de 150.000 de oameni au vizitat baile de la Ocna Mureș in cele 4 luni de la deschidere, a transmis primarul orașului, Silviu Vințeler. Acesta nu a putut preciza care au fost…

- Autoritațile locale din orașul Ocna Mureș vin in ajutorul turiștilor și vor pune la dispoziția acestora un contor online, pe site-ul Bailor Sarate, cu ajutorul caruia oamenii vor știi cate persoane sunt inauntru. Cu aceasta aplicație se incearca evitarea aglomerației, in special la sfarșit de saptamana.…

- Soluție pentru evitarea aglomerației la Baile Sarate de la Ocna Mureș. Oricine va putea vedea online cați oameni sunt inauntru Soluție pentru evitarea aglomerației la Baile Sarate de la Ocna Mureș. Oricine va putea vedea online cați oameni sunt inauntru Autoritațile locale din orașul Ocna Mureș vin…

- In cursul zilei de duminica, 6 august 2023, echipa naționala de volei feminin a Romaniei a vizitat Baile Sarate din Ocna Mureș, in ultima zi libera avuta inaintea intrarii in cantonament, pentru pregatirea debutului la Campionatul European de Volei, impotriva reprezentativei Italiei. „Zi de relaxare…

- In ultimele cinci zile, peste 6.500 de turiști s-au bucurat de Baile Sarate de la Ocna Mureș. In cursul zilei de duminica, 16 iulie 2023, a fost depașit pragul de 2.000 de persoane care au calcat pragul complexului balnear, iar in restul zilelor media zilnica a fost de peste 1.000 de persoane. „Incercam…

- Nou RECORD de clienți la Baile Sarate de la Ocna Mureș: S-a depașit pragul de 2.000 de turiști intr-o singura zi, iar media zilnica a fost de peste 1.000 Nou RECORD de clienți la Baile Sarate de la Ocna Mureș: S-a depașit pragul de 2.000 de turiști intr-o singura zi, iar media zilnica a fost de peste…

- FOTO| „BATAIE” pentru balaceala, la Baile Sarate de la Ocna Mureș: Turiștii au luat cu asalt complexul de la primele ore „BATAIE” pentru balaceala, la Baile Sarate de la Ocna Mureș: Turiștii au luat cu asalt complexul de la primele ore Duminica dimineața, Baile Sarate de Ocna Mureș au fost foarte aglomerate,…

- FOTO: Baile Sarate de la Ocna Mureș, luate cu astalt de turiști, duminica. Coada pe zeci de metri, inca de la prima ora Baile Sarate de Ocna Mureș au fost luate cu asalt duminica dimineața. Zeci de cetațeni au stat la coada pentru a intra la noul complex balnear inca de la prima ora. Reprezentanții…