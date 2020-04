Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150.000 de persoane fizice si aproximativ 10.000 de companii au solicitat pana in prezent amanarea platii ratelor la credite, conform presedintelui executiv al Asociatiei Romane a Bancilor Florin Danescu.Presedintelui executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, Florin Danescu, precizeaza ca termenul…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, mai multe proiecte de lege in contextul problemelor create de pandemia de coronavirus, a anuntat presedintele acestui for, Marcel Ciolacu, acte normative care se refera, printre altele, la amanarea platii ratelor la banci, a utilitatilor si a virarii CAS pentru…

- Proiectul de lege pentru amanarea plații ratelor, adoptat de Parlament. Ce modificari au facut deputații și care sunt debitorii eligibili Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, vineri, cu mai multe amendamente, proiectul de lege pentru suspendarea rambursarii creditelor. Au votat "pentru" 214 deputaţi,…

- OUG privind amanarea plații ratelor a fost publicata in Monitorul Oficial, luni seara. In ce condiții vor fi pasuiți cei care nu mai pot plati datoriile la banci Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei…

- Ministrul Finantelor a explicat ca ordonanta privind amanarea platii ratelor pentru o perioada de pana la noua luni "este unica in Europa pentru ca se refera la toti debitorii - persoane fizice si persoane juridice - pentru toate tipurile de credit" "Lumea este ingrijorata ca mai sunt doua-trei…

- Majoritatea covarsitoare a romanilor sustine masurile luate de autoritatile statului pentru a limita raspandirea noului virus si a combate efectele negative asupra economiei. Intrebati ce masuri asteapta de la Guvern, romanii au mentionat amanarea platii ratelor la banca si plata de catre stat a unui…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat miercuri ca va propune o Ordonanța de Urgența prin care plata ratelor la creditele bancare sa poata fi amanata pentru maxim noua luni. Amanarea se va face la cererea clientilor, prin telefon și email, fara a fi nevoie de certificat de urgența The post Proiect…

- Partidul Social Democrat a depus marti un proiect de lene pentru amanarea platii chiriilor, pentru persoane fizice si companii. Zilele trecute, PSD a depus doua proiecte si pentru amanarea platii ratelor la banci si a facturilor la utilitati.