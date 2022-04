Stiri pe aceeasi tema

- Agentii de securitate ucraineni au documentat si inregistrat, doar in regiunea Kievului, peste 1.200 de acte considerate crime de razboi atribuite trupelor ruse, a declarat marti ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski. „Numai in regiunea Kievului, am inregistrat peste 1.200 de cazuri de crime…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi ca nu exista niciun motiv ca cetatenii romani sa nu se simta in siguranta, in contextul situatiei din Ucraina, potrivit Agerpres . „Sentimentul de securitate in tara noastra trebuie sa fie unul la cote ridicate, pentru ca Romania este stat aliat,…

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externbe, Dmitro Kuleba, a cerut joi ca Turcia sa fie unui dintre „garanții” unui eventual acord cu Rusia, a anunțat joi șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, care se afla in Liov, in estul Ucrainei. „Ucraina a facut o oferta in privința acordului de securitate…

- Interceptari ale comunicatiilor fortelor invadatoare ruse dovedesc ca fortele ruse sunt constiente de faptul ca nu pot captura Kievul, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (FSB), relateaza Ukrinform.

- Rusia acumuleaza resurse pentru a incercui orasul Dnipro (centru) in incercarea de a priva Ucraina de accesul la Marea Neagra si Marea Azov, a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, intr-o postare pe Facebook, potrivit CNN.

- Dezinformarea pare a domni in randul soldaților ruși: pacaliți inițial ca vor merge la „exerciții”, mai nou li s-a spus ca președintele Ucrainei s-a predat și trebuie sa mearga ca trupe de pace in Kiev. „Ni s-a spus ca Zelensky a semnat deja capitularea și trebuie doar sa ajungem la Kiev, sa aparam…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…