Peste 120 de dosare depuse

- Alternativa Dreapta (AD) merge mai departe cu anuntarea urmatorilor pasi practici din procesul de pregatire, organizare si dezvoltare institutionala, in vederea participarii la alegerile locale din acest an; astazi, anunta candidatura domnului Costin Iordache, la Primaria Municipiului Bacau. “Ȋmi propun…

- Joi, 09 ianuarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier Bacau au indisponibilizat 60.800 de tigari de contrabanda, de la un barbat, de 30 de ani, din judetul Suceava, depistat in trafic, la volanul unui autoturism. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore. In urma controlului asupra mașinii, polițiștii…

- In ultimele 3 zile, respectiv in perioada 27-30 decembrie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a derulat 51 de intervenții, 31 dintre situațiile inregistrate la nivel județean fiind pentru acordarea asistenței medicale de urgența. Astfel, in baza solicitarilor…

- Programata cu o saptamana mai tarziu decat propria-i titulatura, Cupa „1 Decembrie” la judo s-a bucurat și in acest an de o participare masiva. Ajunsa la cea de-a 16-a ediție, competiția organizata de Asociația Județeana de Judo și Primaria Bacau in colaborare cu DJTS și JC Royal a reunit pe cele patru…

- Consilierul independent Cristian Ghingheș a anunțat ca s-a inscris in PLUS și ca va incerca sa obțina confirmarea pentru candidatura la Primaria Bacau. “Recent m-am alaturat echipei PLUS Bacau, unde ma voi inscrie in procedura interna care trebuie urmata pentru a deveni candidatul partidului și implicit…

- Societatea SOMA solicita imperativ incheierea unui act adițional pe 6 ani cu Primaria Bacau, document care sa prevada majorarea tarifului cu 50% și sume compensatorii pentru investițiile pe care va fi obligata sa le faca, afirmand ca, in lipsa actului adițional, nu poate obține autorizația de mediu…

- In județul Bacau au fost organizate 635 de secții de votare, in care sunt așteptați sa-și exprime opțiunea 600.372 de cetațeni. Instituția Prefectului, care raspunde de organizarea, in teritoriu, a alegerilor pentru funcția de președinte al Romaniei, a facut eforturi pentru ca totul sa fie in ordine.…

- Primariile au la dispoziție trei programe prin care pot realiza cadastrarea gratuita a terenurilor deținute de cetațeni: cu finanțare europeana prin POR, din fondurile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și din bugetul unitații administrativ-teritoriale (UAT). Articolul…