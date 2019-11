Peste 11.000 de oameni de stiinta din 153 de tari au vorbit despre "o urgenta climatica" care ar putea aduce "suferinte nespuse" daca nu se iau masuri urgente pentru conservarea biosferei, informeaza DPA. "Oamenii de stiinta au obligatia morala de a avertiza clar umanitatea cu privire la o mare amenintare existentiala", au declarat semnatarii intr-un articol aparut marti in revista Bioscience. "In pofida a 40 de ani de negocieri privind clima la nivel global, cu putine exceptii, am facut in general lucrurile ca de obicei si am esuat in a aborda aceasta problema spinoasa", a indicat Alianta oamenilor…