- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 6.115 cazuri noi, 136 decese, 1.434 de persoane internate la ATI, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele informații cu privire la situația epidemiologica: 18811 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; 33 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; 3428 pacienți vindecați; 211 pacienți internați in spital; noua…

- In Timiș, de joi pana vineri sunt raportate 339 de infectari cu coronavirus, din peste 2.000 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri sunt in Timișoara - 198. Zece decese au fost raportate in ultimele 24 de ore in județ. 11 focare sunt active la aceasta data, ultimul confirmat in ultimele 24 de ore…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 4 martie, la 816.589. In jurul orei, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Alte 3.761 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate in Romania, iar țara se aproape de 800.000 de infectari de la debutul pandemiei. In Timiș sunt aproape 350 de infectari noi. Cel mai vestic județ al țarii, alaturi de Maramureș, raman singurele in scenariul roșu.

- Au fost depistate in ultimele 24 de ore 3.382 de cazuri de coronavirus la nivel național, dupa efectuarea a 32.980 de teste. In Timiș sunt 287 de cazuri noi, cele mai multe la nivel național dupa București. 119 decese sunt raportate la nivel național de luni pana marți, iar numarul lor total a trecut…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 3.174 de infectari cu coronavirus, din 33.127 de teste. In Timiș sunt raportate 245 de noi imbolnaviri, al doilea județ cu cel mai mare numar de cazuri dupa București. Au murit 77 persoane in acest interval de timp. Crește numarul de pacienți internați…

- 706.475 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 2.700 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 74 de noi decese și 997 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…