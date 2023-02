Peste 100.000 de semnalari Schengen si nationale, depistate de politistii de frontiera la control In anul 2022, in urma misiunilor de supraveghere si control desfasurate in punctele de frontiera, precum si in zona de competenta, politistii de frontiera au constatat 20.239 de fapte ilegale 10.704 infractiuni si 9.535 contraventii savarsite atat de cetateni romani, cat si straini, prin care a fost incalcata legislatia romana.Cu ocazia controlului de frontiera, in perioada de referinta, politistii de frontiera nu au permis intrarea in Romania unui numar de 9.044 cetateni straini, ca urmare a ne ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

