Peste 1.000 de precomenzi pentru cele mai noi smartphone-uri HUAWEI din familia P Series

Cele mai noi smartphone-uri din familia Huawei, parte din gama P50, au atras atenția fanilor Huawei prin caracteristicile foto și noul design. In perioada premergatoare lansarii HUAWEI P50 Pro și a telefonului pliabil HUAWEI P50 Pocket, peste 40.000 de persoane s-au abonat la newsletter-ul magazinului online Huawei. De asemenea, de la lansarea din 27 ianuarie pana in prezent, peste 1.000 de persoane au facut precomanda pentru unul dintre cele doua telefoane. In perioada de precomanda HUAWEI P50 Pro are prețul recomandat de vanzare de 5.499 lei alaturi de o pereche de caști HUAWEI FreeBuds Pro,…