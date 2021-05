Stiri pe aceeasi tema

- Johnson&Johnson (J&J) va relua distribuirea vaccinului sau in Europa, dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca beneficiile administrarii acestui ser depașesc riscurile. EMA a precizat insa ca este necesar ca Johnson&Johnson sa avertizeze cu privire la formarea unor cheaguri de sange…

- Marea Britanie va trimite un distrugator si o fregata antisubmarin in Marea Neagra, in contextul noilor tensiuni din regiune dintre Rusia si Ucraina. Concomitent, Royal Navy, marina militara a Regatului Unit, va mentine in stare de alerta avioane lupta F-35 si elicoptere Merlin specializate in lupta…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca a sosit momentul detensionarii, dupa ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând ca exista înca loc pentru ca cele doua țari sa lucreze împreuna. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul sau rus Vladimir Putin sa se abțina de la orice…

- Aproximativ 35.000 de vizitatori sunt așteptați sa beneficieze de aceasta facilitate, masura fiind propusa de guvernul maltez pentru revigorarea industriei turistice și pentru a fi cu un pas inaintea altor destinații rivale, a relatat Reuters . Malta intenționeaza sa ofere vizitatorilor straini reduceri…

- Italia a fost prima țara europeana devastata de pandemia de COVID-19, iar acum țara se pregatește pentru un nou lockdown. In cateva insule ale țarii virusul nu a ajuns, insa, deloc. Locuitorii spun ca pandemia tot le-a afectat viața, scrie CNN. Pe langa teama legata de virus, economia a avut și ea de…

- Vodafone, al doilea operator de telefonie mobila din lume, a anuntat miercuri ca intentioneaza sa isi listeze divizia care regrupeaza infrastructura sa de telecomunicatii din Europa, Vantage Towers, pe bursa de la Frankfurt pana la finele lunii martie, transmite Reuters. Vantage Towers are…

- Aproape un milion de oameni nascuti in afara Marii Britanii au plecat din aceasta tara pe parcursul anului trecut, intr-un context in care pandemia de coronavirus pare sa fi determinat cel mai mare exod de lucratori straini inregistrat pana acum, conform datelor oficiale prezentate marti, potrivit Reuters.…

- Grupul bancar elen Alpha Bank, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni vanzarea unui portofoliu de credite neperformante in valoare de 10,8 miliarde de euro precum si o participatie de 80% din actiunile furnizorului de servicii de credite Cepal Holdings catre fondul american de investitii…