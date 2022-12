Peste 1.000 de camere video inteligente vor fi instalate în Brașov Municipalitatea vrea sa instaleze in urmarorii 4 ani, peste 1.000 de camere video inteligente, in mai multe zone din Brașov, pentru a reduce actele de vandalism și sa pastreze orașul mai curat. Primaria Brașov anunța ca semneaza saptamana aceasta acordul cadru pentru achiziția a peste 1.000 de camere video inteligente, care pot detecta numarul de inmatriculare sau modelul mașinilor ori pot analiza mișcarea obiectelor sau a persoanelor. Totodata, acestea sunt menite sa imbunatațeasca siguranța publica și mai ales sa reduca actele de vandalism, de la distrugerea mobilierului urban la pretinsul «graffiti»,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

