Peste 100 de sancțiuni au aplicat forțele de ordine în cea de-a treia zi de carantină în municipiul Bistrița și localitățile aparținătoare „Merg la o ruda care este internata in spital” sau ”Suntem din Maramureș și am venit sa ne cumparam o centrala de apartament” – acestea sunt doar unele dintre raspunsurile oferite de cetațenii verificați de forțele de ordine in cea de-a treia zi de carantina in municipiul Bistrița și localitațile aparținatoare. In urma controalelor, polițiștii și jandarmii au aplicat peste 100 de sancțiuni. In ultimele 24 de ore, in misiuni de verificare a fost angrenat un efectiv de 137 de forțe de ordine: 51 de jandarmi, 54 de polițiști și 32 polițiști locali. ”Forțele de ordine au executat verificari in 233… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

