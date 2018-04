Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, duminica seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca si cer demisia premierului Viorica Dancila, potrivit presei locale.Protestatarii au afisat mesaje precum "Iohannis nu-i ierta, demisia", "Nu vrem ca penalii sa faca legi", "Jos ciuma rosie", "Dancila…

- Vineri, 27 aprilie, președintele K. Iohannis a solicitat in mod public demisia primului ministru, V. Dancila. In scurta perioada in care aceasta a ocupat poziția de premier, am fost martori a nenumarate gafe și greșeli inacceptabile, lucru care dovedește o incompetența ce nu poate fi tolerata. Read…

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna, la Bucuresti, in lunile urmatoare, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, dupa vizita in Israel a premierului Dancila si a sefului PSD, Liviu Dragnea. De asemenea, Netanyahu isi exprima speranta ca Romania isi va muta ambasada la Ierusalim…

- "Suntem alaturi de presedintele Iohannis si sustinem demersul perfect justificat initiat de presedinte prin care a solicitat demisia din functie a doamnei Vasilica Viorica Dancila. Orice zi in care doamna Dancila ramane in pozitia de premier risca sa afecteze interesele nationale ale Romaniei si…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca cererea președintelui Iohannis de demisie a premierului Dancila este „nu numai un gest hazardat”, ci „și unul profund nedrept”, pentru ca denota „superficialitatea evaluarii” pe durata celor trei luni de la investirea Guvernului.

- Dupa ce presedintele i-a cerut demisia premierului Dancila, se anunta un protest in Piata Victoriei, in sprijinul solicitarii formulate de Klaus Iohannis. Vineri seara, incepand cu ora 19.00, in Piața Victoriei, este anunțat un protest impotriva Guvernului și a premierului sub titlul: "Cerem…

- Protestatarii din miscarea "Rezist", care se opun schimbarilor din Justitie ce pot slabi lupta anti-coruptie, fac lant uman pentru a aduce steagul Uniunii Europene de la Bruxelles la Bucuresti.