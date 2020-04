Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 3 211 traversari. Un numar mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova - 2 351 traversari persoane (în creștere cu 19% fața de ziua precedenta) dintre…

- Avand in vederea ca ne aflam in perioada Sarbatorilor Pascale, precum si intr-o situatie speciala in contextul eforturilor sustinute pentru prevenirea raspandirii infectiei cu Covid-19, la nivelul Poliției de Frontiera Romane se mentin masurile dispuse pentru intarirea dispozitivului de supraveghere…

- Un numar de 587 polițiști, jandarmi, politisti locali si militari au desfașurat, in ultimele 24 de ore, misiuni specifice in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19 pe raza...

- In total, COVID-19 a provocat in Regatul Unit moartea a 7.097 de persoane, potrivit acestui bilant actualizat pana miercuri, la ora 16.00 GMT. De asemenea, pana miercuri la ora 08.00 GMT au fost testate 232.708 persoane, dintre care 60.733 au fost depistate cu SARS CoV-2.Intre timp, starea de sanatate…

- Prefectura Olt a anuntat ca in ultimele 24 de ore, aproximativ 480 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari, au efectuat controale și verificari, au fost angrenați in activitați de fluidizare a traficului rutier și insoțire a unor autoturisme spre centrele de carantina și au asigurat paza…

- Un dosar penal si amenzi contraventionale in valoare totala de peste 400.000 de lei - este bilantul actiunilor desfasurate in judet de politisti, jandarmi si militari in contextul Starii de Urgenta, instituita din cauza evolutiei COVID-19.Prefectura Suceava a transmis ca, duminica, in scopul…

- Ziarul Unirea CORONAVIRUS: Situația din Alba-164 persoane in carantina și 1771 persoane izolate la domiciliu. 300 de sancțiuni, in valoare de peste 230.000 de lei, aplicate de polițiști pentru nerespectarea dispozițiilor Ordonanței Militare CORONAVIRUS: Situația din Alba-164 persoane in carantina și…

- Declaratia de presa este sustinuta de ministrul Marcel Vela. Ministrul anunta noi masuri: – se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si a produselor alcoolice si nealcoolice, derulata de localuri, cafenele si alte localuri, in statiile din interior…