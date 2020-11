Stiri pe aceeasi tema

- APEL… Drama sfarsietoare la Barlad, unde o familie a primit o veste ingrozitoare! Singurul lor copil, un tanar in varsta de 31 de ani, absolvent al Facultatii de Geologie, a fost gasit mort intr-o masina aflata intr-o parcare din Londra, dupa ce, se pare, inima sa a incetat sa mai bata. Vlad Gheorghe…

- MASURI…Pietele agroalimentare sunt considerate printre cele mai mari surse de imbolnavire cu SARS-CoV-2. Nimeni nu respecta nicio regula de prevenire, nu se poarta masti, nu se respecta distantarea fizica. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat Hotararea 52/2020, care a si fost…

- DE GROAZA… Astazi dupa amiaza, in jurul orelor 14.30, un barbat a bagat spaima in cei care se aflau pe trotuarul din zona unei firme de fizioterapie din Barlad, de pe strada Republicii. A cazut fulgerator din picioare, iar in cadere acesta s-a lovit și a inceput sa-i curga sange din gura. Priveliștea…

- CONTROALE… Agentii economici din Barlad si Husi, precum si cei din comunele arondate, au fost luate la control weekendul trecut de politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. Acestia au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale, in valoare…

- SE LUCREAZA… De cateva zile, au inceput lucrarile de amenajare la o noua parcare in municipiul Barlad, care, intr-o prima etapa, va avea 27 de locuri, urmand a fi extinsa. Parcarea, cu o suprafata de circa 600 metri patrati, este amplasata in zona blocurilor ANL, de pe strada Lirei. La fel ca in cazul…

- CADOURI DE SUFLET… Pe langa cele 1000 de ghiozdane oferite elevilor sarmani din peste 30 de localitati, din toate cele trei protopopiate ale Eparhiei: Vaslui, Barlad si Husi, la inceputul acestei saptamani, alte 200 de ghiozdane complet echipate au ajuns la elevi din Episcopia Basarabiei de Sud. Totul…

- UPDATE: IPJ Vaslui a facut cateva precizari referitoare la accidentul de astazi dimineața, de pe strada Lirei din Barlad. „Accidentul a fost sesizat la 112 in jurul orelor 10.14. A fost anunțat faptul ca in zona strazii Lirei din Barlad, un autoturism inmatriculat in județul Galați, condus de un șofer…

- ULTIMA ORA… In urma cu puțin timp, in municipiul Barlad a avut loc un grav accident de circulația, pe strada Republicii, la intersecția cu strada Siret (in zona Stadion). In evenimentul rutier a fost implicata o dubița de marfa și un autoturism. Din primele informații, se pare ca sunt victime. La fața…