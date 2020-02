Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din judetul Tulcea vor fi inchise si vineri, dupa ce cursurile au fost suspendate si in data de 6 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Judetul Tulcea s-a aflat sub avertizare de viscol si vant puternic, potrivit news.ro.“Comitetul Judetean pentru Situatii de…

- Doua senilate au intervenit joi dupa-amiaza pentru a prelua doua gravide, de la Esechioi, respectiv Cogealac, si a le transporta la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Potrivit purtatorului de cuvant al ISU, Anamaria Stoica, o senilata de la Baneasa…

- Echipaje ale Politiei, Jandarmeriei, doua autospeciale de stingere ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si o ambulanta SMURD au fost mobilizate, marti noapte, in urma unui apel la 112 prin care autoritatile au fost alertate ca angajatul unei ferme viticole din apropierea orasului…

- Cautarile trupului unui marinar care, pe 23 ianuarie, a disparut dupa ce ar fi cazut de pe o nava aflata in manevre de formare a unui convoi in apele Dunarii, in zona localitatii constantene Izvoarele, au fost continuate duminica de catre echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un marinar a cazut in Dunare seara trecuta, in jurul orei 22.30, de pe o nava - pavilion Romania - aflata in manevre de formare a unui convoi, informeaza Agerpres.Barbatul este cautat acum, in zona localitatii Izvoarele (la km 347+500), de patru scafandri, cu o ambarcatiune, si de trei subofiteri din…

- Pentru a se putea bucura de frumusetea sarbatorilor de iarna, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, le recomanda cetatenilor cateva reguli minime de care trebuie sa tina cont la amenajarea pomului de iarna. In ceea ce priveste alegerea…

- Un barbat de 60 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost accidentat de tren in statia CF Brazi Triaj, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, anunța AGERPRES.Potrivit sursei citate, la fata locului s-a deplasat un echipaj de stingere prevazut cu modul descarcerare,…

- Un copac a fost doborat de vant, joi seara, pe o strada din municipiul Constanta, peste o masina parcata in care se afla un copil in varsta de doi ani, dar care nu a fost ranit, fiind scos din autoturism de catre parinti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" potrivit…