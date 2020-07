Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conversatie transmisa in direct pe internet cu seful Institutelor Nationale de Sanatate, Francis Collins, dr. Fauci a avertizat ca 'este o situatie grava de care trebuie sa ne ocupam imediat' si ca Statele Unite se confrunta in continuare cu primul val de infectari. El a afirmat ca tinerii…

- Universitatea Oxford a inceput weekendul trecut in Brazilia primele teste clinice pe pacienti umani cu vaccinul dezvoltat impotriva noului coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Testele vor fi efectuate pe 2.000 de angajati sanatosi din domeniul medical din orasul Sao Paulo si pe 1.000 de…

- Un vaccin impotriva coronavirusului dezvoltat de Oxford pare sa fie capabil sa asigure protecție impotriva Covid-19 la șase maimuțe, relateaza BBC. Datele preliminare privind vaccinul au fost publicate pe bioRxiv, iar in acest moment au inceput testele clinice pe 1.000 de oameni in Marea Britanie.Cu…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat, in procedura de urgenta, utilizarea medicamentului antiviral Remdesivir pentru tratarea pacientilor care sufera de coronavirus, a anuntat presedintele Donald Trump. Remdesivir, produs de compania farmaceutica Gilead Sciences, s-a…

- Expertii au prezentat mai multe scenarii prin care am putea trece in urmatorii doi ani. Cercetatorii de la Universitatea din Minnesota, Statele Unite, au specificat, in urma investigatiilor, ca noul coronavirus ar putea sa ne influenteze in urmatoarele…

- Vaccinul ar putea fi gata in septembrie. Cercetatorii de la Universitatea din Oxford sunt la un pas de descoperirea pe care lumea o așteapta. Oamenii de știința ai echipaei internaționale care lucreaza impotriva coronavirusului de la universitatea britanica raporteaza ca milioane de doze de vaccin…

- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek. Geneticianul Peter Forster de la Universitatea britanica Cambridge coordoneaza un proiect…