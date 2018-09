Pesta porcină. Siegfried Mureșan: România va primi sprijin suplimentar de la UE "In 2017, Polonia a absorbit 9 milioane de euro pentru combaterea PPA. Exista PPA in Polonia, dar intr-o dimensiune mai mica decat in Romania, circa 100 de focare in ultimii ani. Pastrand proportiile, o suma de aproape cam 90-100 de milioane de euro ar fi necesara in Romania, iar daca banii se dovedesc a fi insuficienti, vom putea veni cu o rectificare pe parcursul anului viitor. Vreau sa obtinem cat mai mult in negocierile din acest an, pentru ca la anul este campanie electorala in Europa", a afirmat Muresan, in timpul unei conferinte de presa care a urmat dezbaterii. Cum va putea fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

