Stiri pe aceeasi tema

- Doi porci mistreti au fost gasiti decedati in fondul de vanatoare Drinova -Ocolul Silvic Lugoj, in judetul Timis, iar in urma testelor a fost depistata pesta porcina africana, astfel ca a fost stabilita o zona afectata, pe o raza de 13 kilometri fata de locul unde au fost gasite cadavrele, relateaza…

- Autoritațile confirma existența pestei porcine africane pe teritoriul comunei Barna, județul Timiș, dupa ce au fost prelevate probe de la doi porci mistreți gasiți decedați in fondul de vanatoare 31 Drinova – Ocolul Silvic Lugoj. S-au instituit masuri pe o raza de 13 kilometri de la locul in care au…

- In urma examinarii probelor prelevate de la doi porci mistreți gasiți decedați in fondul de vanatoare 31 Drinova - Ocolul Silvic Lugoj, a fost confirmata pesta porcina africana, conform informațiilor transmise de Instituția Prefectului Timiș.

- Pe fondul de vanatoare 31 Drinova -Ocolul Silvic Lugoj, a fost confirmata pesta porcina africana. S-au luat masurile necesare, in Centrul Local de Combatere a Bolilor Timiș, intrunit astazi la Instituția Prefectului, pentru combaterea pestei porcine africane din Fondul Cinegetic 31. Zona afectata reprezinta…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit ca urmare a confirmarii virusului de pesta porcina africana in doua gospodarii din judet, precum si pe raza unui fond de vanatoare, dupa cum urmeaza: 1 gospodarie in orasul Pucioasa; 1 gospodarie in localitatea Samurcasi -comuna…

- Pesta porcina a fost confirmata in doua gospodarii din Dambovita si la fondul de vanatoare Brateiu si s-a stabilit un plan de masuri preventive, informeaza, miercuri Prefectura Dambovita. Pe 26 mai autoritatile din Dambovita anuntau stingerea tuturor focarelor de pesta porcina din judet. "Centrul Local…

- In zona Chevereș a fost depistata pesta porcina la porcii mistreți in urma cu aproximativ doua saptamani. Deși inițial trei mistreți au fost descoperiți morți, in saptamana care a trecut peste o suta de astfel de animale au fost gasite fara suflare in zona Chevereș, langa Timișoara. Li s-au facut analize.…

- In zona localitati timisene Cheveresu Mare a fost instituita o zona de protectie pe opt kilometri, in urma unei decizii luate, sambata, de catre Comitetul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana (PPA) la trei porci mistreti. Directia Sanitara…