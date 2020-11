Pesta porcină încă se găsește în 441 de focare active în România Pesta porcina africana (PPA) se gasește in 441 de focare active aflate in 32 de județe din Romania. Zece dintre focare se afla in exploatații comerciale. Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) arata ca numarul focarelor active este in scadere fața de ultima raportare din 24 octombrie, cand erau 529 de focare. Cele mai multe focare sunt in judetele Teleorman, 70, Gorj, 38 și Arad, 36. In ultima saptamana au fost gasite 11 focare noi, iar 56 au fost inchise. Restricțiile de pandemie au redus numarul de focare ANSVSA a efectuat o analiza a situatiei PPA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

