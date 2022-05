Pestă porcină africană în zona Lazio Ieri, la Roma a fost gasit mort un porc mistreț. Acesta, conform specialiștilor, avea pesta porcina africana. Imediat dupa aceste concluzii, s-a organizat un grup operativ in regiunea Lazio care sa monitorizeze și sa investigheze bine situația, dar și sa ia masurile necesare. In acest sens, a fost pus la dispoziția populației un numar de telefon gratuit pentru a se anunța noi descoperiri de carcase de mistreți sau porci. Acest numar este al Protecției Civile Regionale: 803555. Comisarul național extraordinar pentru pesta porcina africana, Angelo Ferrari, a declarat ca situația e bine gestionata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

