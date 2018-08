Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat 781 de focare de pesta porcina, in zece judete, peste 120.000 de porci fiind deja sacrificati. ”Este cea mai grava boala a animalelor de…

- Deputatul PNL Vrancea, Ion Stefan, a afirmat, luni, ca si in Vrancea exista focare de pesta porcina, date care ar fi fost confirmate si de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) in raportarile catre Comisia Europeana, el cerand ...

- V. S. Primul focar de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria, in luna iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare, toate la granița cu Turcia, ultimul fiind semnalat in luna iulie. Pesta micilor rumegatoare este o boala virala grava, care nu afecteaza…

- Romania interzice comertul cu oi si capre, material seminal, ovule si embrioni de la aceste rumegatoare din doua regiuni ale Bulgariei - Yambol si Burgas - unde au fost confirmate primele focare de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Raducu Branescu, seful Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a anuntat ca sunt 524 de focare de pesta porcina in 94 de localitați, iar pana acum au fost sacrificate aproape 50.000 de animale. Șeful ANSVSA mai spune ...

- Din cauza ca n-a respectat la timp recomandarile Comisiei Europene privind prevenirea aparitiei pestei porcine africane (PPA), statul roman nu reuseste acum sa impiedice raspandirea bolii. Astfel - in ciuda faptului ca a sacrificat deja preventiv, in doar 2 luni, peste 1% din numarul total…