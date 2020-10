Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa i se administreze vaccinul nou dezvoltat in Rusia impotriva coronavirusului, a declarat marti purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov, potrivit DPA. Putin intentioneaza sa isi faca o doza de vaccin inainte de o vizita la Seul, unde urmeaza…

- Kremlinul a transmis marti ca nu va face nicio exceptie pentru Minsk în legatura cu modul de returnare a unui împrumut de 1,5 miliarde de dolari, convenit luni de presedintii rus Vladimir Putin si belarus Aleksandr Lukasenko.Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Cetațenii romani și straini, care se afla pe teritoriul Republicii Moldova și intenționeaza sa calatoreasca in Romania, pot solicita suspendarea temporara a masurii de carantina și prin e-mail, agresindu-se Centrelor Județene de Conducere și Coordonare a Intervențiilor competente teritorial. Inainte…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Statele Unite vor examina cu cea mai mare atenție situația creata in jurul bloggerului Alexei Navalnii, o declarație in acest sens a facut președintele SUA Donald Tramp, informeaza RIA Novosti. ”Cred ca trebuie sa examinam foarte serios acest lucru, daca este așa.…

- CHIȘINAU, 4 sept – Sputnik. Televiziunea de stat belarusa a publicat așa-numitele interceptari ale unor discuții dintre Berlin și Varșovia in cazul bloggerului Aleksei Navalnii. Astfel, in inregistrarea audio, presupusul reprezentant al parții germane menționeaza in ca in cazul dat nu este…

- Satenii din Gornet scapa de carantina impusa de autoritati, dupa ce judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au desfiintat, marti, masura instituita de Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Decizia nu este definitiva, iar ultimul cuvant il va avea Inalta Curte. Este de asteptat ca hotararea sa fie…

- CHIȘINAU, 8 iul - Sputnik. Conducatorul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), generalul Kenneth Mackenzie, a pus la indoiala faptul ca așa-zisa ”ințelegere secreta a Rusiei cu talibanii” ar fi dus la moartea militarilor americani, informeaza RIA Novosti. "Am considerat asta o chestiune foarte…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit luni informatiile aparute in ultimele zile in media ucrainene ca Rusia s-ar pregati sa invadeze teritoriul Ucrainei pentru a obtine acces la surse de apa pentru a alimenta Crimeea, informeaza agentia de stat rusa TASS. "Este o prostie absoluta…