Stiri pe aceeasi tema

- Este imbatranirea populației Europei o bomba cu ceas? Cu rata sa scazuta a natalitații și cu forța de munca intr-o zona gri, continentul se confrunta cu o criza demografica care ar putea afecta competitivitatea economica și finanțele publice. Numarul persoanelor in varsta de munca – cei cu varste cuprinse…

- Anunța ca unul dintre cei patru piloni de dezvoltare proiectului de țara este dezvoltarea economica și deschiderea locurilor de munca. Dezvoltarea economica este prioritatea guvenrului pe care il conduc, cu cit mai multe afaceri de succes vom avea in RM cu atit mai mari vor fi salariile cu atit mai…

- 18.04.2023 CONTESTI AGRICULTURA-INDUSTRIE-COMERT S.R.L., anunta finalizarea proiectul cu titlul „Ajutor stat Ferma Contesti” proiect nr RUE M2-AGRI-2556 din 20-06-2022 inscris in cadrul Masurii ” Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituita prin OUG nr. 61/06.05.2022. Proiectul se deruleaza…

- ”Avem in continuare planuri de dezvoltare. La ministerul Economiei, in noul program de guvernare, cu Marcel Ciolacu prim-ministru al Romaniei, vom propune mai multe scheme sectoriale pe dezvoltare industriala si ma astept ca in judetul Dolj sa fie companii care sa vina sa aplice pe aceasta zona”, a…

- Italienii vor sa ii pastreze in Peninsula pe romanii stabiliți acolo. Lipsa forței de munca și imbatranirea populației determina autoritațile sa atraga familiile de romani prin serviciile oferite de comunitațile in care locuiesc.

- Majoritatea directorilor generali din Romania (69%) considera ca deficitul de forța de munca și de competențe va afecta intr-o masura mare sau foarte mare rentabilitatea industriei in care activeaza, in urmatorii zece ani, conform PwC CEO Survey 2023. Ingrijorarile privind forța de munca nu sunt noi,…

- Virgil Guran, vicepreședinte al PNL și președintele Comisiei de Munca din Senat, susține ca șeful MAE ar trebui sa aiba o comunicare mai buna cu partidul care l-a numit in funcție. Oficialul a afirmat ca nu are nemulțumiri la adresa lui Bogdan Aurescu.

- Autoritațile parca pun bețe in roate antreprenorilor care au nevoie de forța de munca din Asia. In loc sa-i ajute și sa ușureze o serie de proceduri sau sa deschida mai multe misiuni diplomatice in statele de unde se face import masiv de muncitori, lucrurile stau exact invers. In Filipine, spre exemplu,…