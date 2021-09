Stiri pe aceeasi tema

- Gala Tanarului Actor - HOP, editia cu numarul 24, s-a deschis joi seara, cu primii dansatori care au urcat pe scena Casei de Cultura a Studentilor din Alba Iulia pentru a-si prezenta scenele alese. "E o bucurie sa fim aici, pentru ca ne-am gasit cate un cal alb, fiecare, si calare pe acest…

- Artistii din patru institutii de cultura din municipiul Iasi vor sustine, in luna septembrie, timp de zece zile, zece spectacole si concerte in diferite locatii si spatii neconventionale din oras, in cadrul unui proiect intitulat ‘Artisti in oras’. Actiunea este o continuare a unui proiect lansat in…

- Sambata, 24 iulie, Centrul de Arta Aluniș gazduiește al doilea eveniment din seria „Seri de folk la Aluniș” cu un concert susținut de unul dintre cei mai indragiți cantareți, Emeric Imre. Nascut in cartierul clujean Dambul Rotund, primul spectacol al lui Emeric Imre a avut loc pe scena Casei de Cultura…

- Florin Cițu s-a aflat duminica la Cluj-Napoca, la conferința de alegeri a filialei județene PNL Cluj. Premierul a ținut ca faca o demonstrație de forța pe scena Casei de Cultura a Studenților, iar printre susținatorii sai a fost și Costel Șoptica.

- Cetatea Bibliotecii Vii are un nou capitol! Echipa de organizare a evenimentului, „Voice”, este formata din liceeni ai Seminarului Teologic „Sfantul Simion Ștefan”, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” și Liceul de Arte „Regina Maria”, avand-o ca lider pe Medeea Farcaș. Intre 25 și 26 iunie (25…

- Cluj Folk Fest a readus magia in sala de spectacole „Dumitru Farcas” a Casei de Cultura a Studentilor une oamenii s-au bucurat de muzica. Festivalul continua și astazi pentru iubitorii de arta.