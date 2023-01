Stiri pe aceeasi tema

- Un pescar care s-a ratacit pe Dunare din cauza cetei a fost salvat de politistii de frontiera, intre localitatile Divici si Bazias, a informat Politia de Frontiera Timisoara, potrivit Agerpres.

- Politistii de frontiera si salvamontistii au fost angrenati in seara se miercuri in cautarea a patru ucraineni rataciti, 3 barbati si o femeie, cu varste intre 30 si 32 ani, care au trecut frontiera din Ucraina spre Romania in dimineata de miercuri. Din cauza conditiilor meteo si a terenului extrem…

- Dunarea poluata cu petrol pe 6 kilometri. Pata se intinde pana la ecluza Porțile de Fier I. Masuri luate de polițiștii de frontiera din Timișoara și Mehedinți. Dunarea a fost poluata cu petrol pe 6 kilometri. Pata se intinde pana la ecluza Hidrocentralei Portile de Fier I.

- MOLDOVA VECHE – Totul s-a petrecut in dimineața de 13 noiembrie, in jurul orei 9.00, cand polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Moldova Veche au observat, in dreptul kilometrului fluvial 1.073,5, un barbat in apele fluviului Dunarea care striga dupa ajutor! „Polițiștii de frontiera s-au deplasat…

- In data de 13.11.2022, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Moldova Veche, in timp ce se aflau in misiune in zona de responsabilitate, au observat, in dreptul km fluvial 1073,5, un barbat in apele fluviului Dunarea care striga dupa ajutor. Polițiștii de frontiera s-au…

- Din cauza unor avarii apa e intrerupta azi pana la ora 15 pe strazile Martir Silviu Motohon, Ecoului, Dunarea, Munteniei, din Timisoara, precum și in localitatile Moșnița Noua și Recaș. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta…

- Politistii de frontiera de la PTF Cenad-ITPF Timisoara au gasit un minor ascuns sub o patura pe bancheta din spate a unei masini. Mama acestuia, in varsta de doar 15 ani, incerca sa-l transporte ilegal peste granita, neavand documentele necesare pentru el. Ieri, in jurul orei 0.30, politistii sustin…