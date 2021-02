Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul peruan de externe, Elizabeth Astete, si-a anuntat demisia duminica, dupa ce si-a recunoscut "marea greseala" de a se fi vaccinat impotriva COVID-19 in ianuarie, inaintea categoriilor prioritare, noteaza AFP preluat de agerpres. "I-am prezentat presedintelui tarii scrisoarea de demisie din…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut marti eliberarea imediata a opozantului Aleksei Navalnii, calificand pedeapsa cu inchisoarea in cazul opozantului Kremlinului drept o ''lovitura dura'' data statului de drept in Rusia, relateaza AFP. "Verdictul de astazi impotriva lui Aleksei…

- Ambele tari sunt supuse unor sanctiuni americane dure, care excepteaza medicamentele, dar care interzic totusi companiilor farmaceutice straine sa faca afaceri cu ele. Atat Cuba cat si iranul se confrunta cu deficite de fonduri. La sfarsitul lunii trecut, Iranul a inceput studii clinice pe oameni cu…

- Ministrul delegat al sporturilor din Franta, fosta sportiva romana Roxana Maracineanu, a reactionat pe Twitter, marti seara, dupa scandalul meciului de fotbal de la Paris in care arbitrul roman Sebastian Coltescu este acuzat de rasism. Maracineanu si-a exprimat aprecierea pentru gestul fotbalistilor…

- Premierul Ludovic Orban și-a anunțat demisia din funcție, marți seara. „Romania are nevoie de un guvern responsabil și decizia mea vreau sa arate ca nu ma cramponez de funcția de prim-ministru. Imi inchei mandatul de premier, dupa un an și o luna in care Romania s-a confruntat cu o situație extrem…

- Ministrul suedez de externe Ann Linde a anuntat marti ca a solicitat, in timpul discutiilor cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, ca executia medicului iranian-suedez Ahmadreza Djalali, condamnat la moarte pentru spionaj, sa fie anulata, transmite AFP, relateaza agerpres. Ann Linde a scris…

- Ministrul suedez de externe Ann Linde a anuntat marti ca a solicitat, in timpul discutiilor cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, ca executia medicului iranian-suedez Ahmadreza Djalali, condamnat la moarte pentru spionaj, sa fie anulata, transmite AFP. Ann Linde a scris pe Twitter…

- Ministrul danez al alimentatiei si agriculturii, Mogens Jensen, si-a anuntat miercuri demisia din cauza pierderii sprijinului deputatilor in urma unui ordin ilegal de sacrificare a 17 milioane de nurci din crescatorii, transmite Reuters, potrivit AGREPRES. 'L-am informat astazi pe prim-ministru…