- Parlamentul din Peru a votat vineri pentru declansarea procedurii de destituire a presedintelui Martin Vizcarra in urma careia acesta ar putea fi inlaturat inlaturat din functie pe motiv de "incompetenta morala", relateaza dpa, potrivit AGERPRES.In cadrul votului parlamentar privind declansarea…

- Justitia venezueleana a condamnat 15 de persoane la pedepse de 24 de ani de inchisoare fiecare pentru implicarea intr-un complot ce viza rapirea presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a anuntat vineri procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, transmite agentia DPA. ''Toti…

- Ziarul Unirea Barbat cu domiciliul in județul Alba, UCIS, cu o lovitura de cuțit, in Satu Mare: Suspectul a fost reținut de catre polițiști Potrivit primelor informații obținute de PresaSM, evenimentele s-au intamplat vineri noaptea, in jurul orei 21.00, in localitatea Vama, mai exact intr-o zona defavorizata…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Rurala Breasta cauta un barbat disparut, din 29 iulie, de la domiciliul sau din Botoșești Paia. Sivu Florin, de 44 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din comuna Botoșești-Paia și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,60 m, greutate 60 kg, constituție astenica,…

- Poliția Romana a efectuat astazi patru percheziții intr-un dosar de corupție care vizeaza doi polițiști din Voluntari, aceștia fiind banuiți ca au divulgat informații confidențiale. Direcția Generala Anticorupție anunța ca trei suspecți au fost duși la audieri. „Doua dintre mandatele de aducere sunt…

- Poliția din Moscova a facut, joi, mai multe percheziții la mai mulți critici ai puterii, precum și la o consiliera municipala de opoziție, relateaza AFP.Deputata Yulia Galyamina, foarte activa în campania pentru ”Nu” la reforma constituționala a președintelui Vladimir Putin, a…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a anuntat sambata ca Donald Trump l-a concediat pe procurorul federal de Manhattan care a condus anchete asupra unor apropiati ai presedintelui american si a refuzat sa demisioneze, relateaza AFP, citata de Agerpres.