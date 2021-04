Fostul presedinte peruan Martin Vizcarra a anuntat ca a fost depistat pozitiv la coronavirus, la sase luni dupa ce s-a vaccinat anti-COVD-19 anul trecut inainte de lansarea oficiala a programului de imunizare, ceea ce a declansat un scandal politic, transmit AFP si dpa. 'In ciuda precautiilor luate pentru a evita sa aducem virusul in casa, sotia mea si cu mine suntem pozitivi la COVID-19', a scris duminica Vizcarra pe Twitter. 'Familia mea este in izolare. Sa nu lasam garda jos', a adaugat el. Anuntul survine la finalul unei saptamani in care Congresul (parlamentul tarii) i-a interzis…