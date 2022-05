Stiri pe aceeasi tema

- Problemele legate de lanturile de aprovizionare generate de pandemia COVID-19 si de invazia Rusiei in Ucraina ar putea duce la o pierdere de 920 de miliarde de euro la nivelul produsului intern brut (PIB) in intreaga zona euro, pana in 2023, conform unui raport Accenture, potrivit Agerpres. Fii…

- De la lansarea sa in 2016, schema ”GACS” a ajutat bancile italiene sa descarce 96 de miliarde de euro (103 miliarde de dolari) de datorii neperformante, atenuand impactul acestei operatiuni asupra veniturilor lor. La sfarsitul anului 2021, investitorii detineau datorii garantate de GACS an valoare de…

- Ministrul de Externe Nicu Popescu a avut o discuție cu omologul sau roman, Bogdan Aurescu, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Cei doi au vorbit despre integrarea Europeana a R. Moldova și suportul oferit in acest sens din partea Romaniei.

- Reprezentantul american pentru clima, John Kerry, a declarat marți (24 mai) Forumului Economic Mondial (WEF) cum criza energetica globala provocata de razboiul din Ucraina nu ar trebui sa adanceasca dependența lumii de combustibilii fosili care cauzeaza schimbarile climatice. „Trebuie sa existe o reaprovizionare…

- China a reinnoit restrictiile legate de Covid-19 in centrele economice majore, in martie si aprilie, lovind productia si consumul si sporind riscurile pentru parti ale economiei globale puternic dependente de aceasta tara. ”Dupa redeschidere, probabil ca se vor forma blocaje in fata porturilor din SUA…

- Obținerea statutului neutru al Ucrainei și formarea acesteia ca punte intre Rusia și Europa este principalul obiectiv in situația actuala din jurul acestei țari. Despre aceasta a declarat, luni, in cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Henry Kissinger, fost secretar de stat (1973-1977)…

- Presedintele american Joe Biden, presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si prim-ministrul britanic Boris Johnson au participat, luni, la o videoconferionța in care au dezbatut situația din Ucraina, dupa invazia Rusiei, transmite AFP, citat de Agerpres. Cei patru lideri au…