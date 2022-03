Perturbarea exporturilor ruseşti de petrol s-a accentuat miercuri; preţul petrolului Brent a atins 112 dolari pe baril Pretul petrolului Brent a atins miercuri 112 dolari pe baril, un nou maxim atins din 2014, chiar daca mai multe state dezvoltate au anuntat ca vor elibera 60 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice. Statele Unite si Uniunea Europeana au impus Rusiei sanctiuni dure pentru invadarea Ucrainei, dar pana acum s-au abtinut de la masuri directe asupra exporturilor rusesti de energie, dupa ce preturile petrolului si gazelor au urcat la maximele mai multor ani. Oficialii americani au transmis miercuri mesaje contradictorii, iar purtatoarea de cuvant a Casei Albe a spus ca Washingtonul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

