- Jocurile video devin platforma de promovat moda vestimentara Mulți tineri considera jocurile video drept o metoda perfecta de relaxare dupa o zi grea. Se afunda in acțiunea acestor jocuri și se identifica de multe ori cu personajele lor. Astfel ca s-a ajuns ca personajele din jocurile video nu doar…

- Apple a scos popularul joc Fortnite din App Store pana la finalizarea disputei juridice cu Epic Games. Anunțul a fost facut de Tim Sweeney, directorul executiv al Epic Games, care acuza Apple ca a mințit și ca nu-și respecta promisiunea a reprimi jocul in magazinul de aplicații. Prin urmare, noii utilizatori…

- Declaratia dedeschidere a Epic Games la Curtea de Apel este programata pe 12 decembrie, potrivit unui document depus in justitie, in timp ce replica Apple este programata pe 20 ianuarie 2022. Intregul proces de apel poate dura ani de zile. Sweeney a criticat miercuri pe Twitter decizia Apple, afirmand…

- Vineri a avut loc premiera mondiala la Festivalul Internațional de Film de la Veneția a filmului „Dune”, unul dintre cele mai așteptate blockbusteruri din ultimii ani. Noua ecranizare a romanului scris de autorul american Frank Herbert și publicat in anul 1965, considerat probabil cel mai important…

- Un avatar al cantaretei americane Ariana Grande, interpretand cateva dintre melodiile ei, va aparea de-a lungul weekend-ului pe Fortnite, un eveniment evidentiat de editorul jocului video Epic Games, scrie AFP, citat de news.ro In cinci reprize, pentru a acoperi toate fusurile orare, jucatorii…

- Cantareata americana Ariana Grande va sustine un concert virtual in jocul video online ''Fortnite'' la sfarsitul acestei saptamani, relateaza luni contactmusic.com. Cunoscuta interpreta a hitului ''Thank U, Next'' va interpreta mai multe melodii in cadrul…

